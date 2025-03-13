Курск, 13 марта, 2025, 10:39 — ИА Регнум. Бывший руководитель Суджанского района Курской области Александр Богачев сообщил журналистам, что получил ранение.

vk.com/Александр Богачев Александр Богачев

«Действительно получил ранение, чувствую себя сейчас хорошо», — приводит слова Богачева RT.

Подробности произошедшего не раскрываются.

После вторжения ВСУ в Курскую область с августа 2024 года Богачев занимался эвакуацией населения. В ноябре он покинул пост, но продолжил волонтерскую деятельность в приграничных районах.

Как сообщало ИА Регнум, 14 февраля в селе Черкасская Конопелька Суджанского района Курской области съемочная группа Первого канала подверглась атаке со стороны ВСУ. В результате удара дрона был ранен оператор Юрий Шолмов.

12 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о положительной динамике освобождения территорий Курской области, ранее временно находившихся под контролем ВСУ. Так он прокомментировал сообщения СМИ об освобождении Суджи.