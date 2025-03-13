Сухум, 13 марта, 2025, 10:27 — ИА Регнум. Церемония вступления в должность избранного президента Абхазии Бадры Гунбы назначена на 2 апреля, сообщили в пресс-службе главы республики ТАСС.

Илья Питалев/РИА Новости Избранный президент Абхазии Бадра Гунба

«Инаугурация избранного президента Абхазии Бадры Гунбы состоится 2 апреля в Сухуме», — уточнил сотрудник пресс-службы.

Как сообщало ИА Регнум, Гунба одержал победу во втором туре президентских выборов, который состоялся в Абхазии 1 марта. Объявляя о своей победе на встрече с избирательным штабом, он подчеркнул, что граждане оказали ему доверие. Результаты голосования должны стать победой всего народа республики ради её будущего, добавил политик.

По данным ЦИК республики, Гунба набрал 56,85% голосов, а его конкурент Адгур Ардзинба — 43,15%. Явка во втором туре выросла, превысив 70%. Нарушения, зафиксированные при проведении голосования, не оказали какого-либо влияния на результат, сообщил глава ЦИК Дмитрий Маршан.

Президент России Владимир Путин лично поздравил Гунбу с победой на выборах в Абхазии в ходе встречи в Кремле 5 марта. Путин отметил, что Гунба получил по итогам голосования хороший результат, а избирательная кампания, протекавшая бурно и эмоционально, тем не менее позволила абхазскому народу сделать свой выбор.

Гунба назвал Россию главным стратегическим союзником Абхазии и отметил, что республика может развиваться благодаря российской поддержке. Москва, добавил он, всегда была последовательна в поддержке Сухума, что ощущалось самим абхазским народом.