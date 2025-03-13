Челябинск, 13 марта, 2025, 10:25 — ИА Регнум. Украинские спецслужбы обещали исполнителю 6 тыс. долларов за отправку посылок с бомбами под видом парфюмерных наборов, но не заплатили. Об этом сообщил задержанный на допросе, видео которого распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

ЦОС ФСБ России. Кадр из видео

«Он (куратор из украинских спецслужб) дал мне задание распознать машины и проживание личностей… <…> Он обещал $6 тыс., которые так и не выплатил. Он удалил аккаунт и заблокировал», — сказал задержанный.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3952967" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Задержание россиянина, отправлявшего посылки с бомбами участникам СВО и госслужащим по почте

Как передавало ИА Регнум, ранее Федеральная служба безопасности России предотвратила серию терактов через рассылку по почте парфюмерных наборов со взрывными устройствами по адресам военнослужащих в восьми регионах РФ.

В ведомстве уточнили, что теракты планировали спецслужбы Украины в отношении военнослужащих Минобороны, принимающих участие в специальной военной операции, а также госслужащих, оказывающих помощь военным подразделениям в зоне СВО.

Опасные находки обезвредили. По заключению экспертов, взрывные устройства должны были сработать при открытии упаковки получателем. Отправителя посылок установили и задержали в Первоуральске Свердловской области.

11 марта сотрудники российской спецслужбы задержали жителя Белгородской области за подготовку теракта и диверсии против российских военнослужащих. Мужчина контактировал с запрещенной в России террористической организацией, кураторы которой поручили ему собирать и передавать им сведения о дислокации и передвижениях ВС РФ в приграничной зоне. Предполагалось, что эта информация поможет нанести по ним удар. Кроме того, мужчина 1976 года рождения планировал совершить теракт в городе Валуйки и отравить военных. Его задержали с поличным.