Москва, 13 марта, 2025, 10:15 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности России показала кадры с посылками, начиненными взрывными устройствами, которые предназначались для участников спецоперации и госслужащих.

По данным ведомства, пять коробок с самодельными бомбами сотрудник спецслужб обнаружили в аэропорту Челябинска. Они были замаскированы под подарочные парфюмерные наборы. Взрывчатка должна была сработать при открытии упаковки.

Новость дополняется