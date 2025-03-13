Лондон, 13 марта, 2025, 10:11 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский находится в заключительном акте своего правления на Украине. Об этом пишет британская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на украинских чиновников.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Мы находимся в заключительном акте правления Зеленского. Его политические оппоненты уже готовятся к выборам и формируют альянсы», — приводит издание слова источников из Киева.

В материале также уточняется, что поддержка Зеленского со стороны украинских чиновников после его «фиаско в Овальном кабинете» была демонстративной, ведь на самом деле многие из них уже тайно ведут работу с администрацией президента США Дональда Трампа.

Как передавало ИА Регнум, в феврале Трамп заявил о необходимости проведения президентских выборов на Украине. Он также обратил внимание на крайне низкий рейтинг Зеленского, который составляет около 4%. Американский лидер подчеркнул, что этот вопрос вызывает обеспокоенность у многих стран.

12 марта сам Зеленский заявил, что выборы президента Украины будут проведены только после завершения процесса урегулирования конфликта. По его словам, сперва начнётся перемирие, затем необходимо будет проработать план урегулирования, затем реализовать его на практике. И лишь после окончательного урегулирования конфликта в стране будет отменено военное положение, которое не позволяет провести президентские выборы.