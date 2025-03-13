Лондон, 13 марта, 2025, 10:02 — ИА Регнум. Россия рассмотрит инициативу США о прекращении огня на Украине, но полная остановка военных действий возможна только после достижения мирного соглашения. Об этом заявил российский посол в Великобритании Андрей Келин в интервью газете The Wall Street Journal.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Мы рассмотрим американское предложение о прекращении огня… Мы прекратим военные действия только тогда, когда у нас будет полное, всеобъемлющее соглашение», — сказал Келин.

Он отметил, что Москва подходит к вопросу «с большой осторожностью», так как учитывает предыдущий опыт переговоров с Киевом.

Как сообщало ИА Регнум, 11 марта в городе Джидде в Саудовской Аравии состоялись американо-украинские переговоры, они длились больше девяти часов. По их итогам стороны опубликовали совместное заявление, в котором Киев выразил готовность к прекращению огня на 30 дней, а Вашингтон пообещал возобновить передачу разведданных и оказание помощи Украине.

В соответствии с предложением США, срок приостановки боевых действий может быть продлён при согласии сторон. Госсекретарь Марко Рубио после встречи сообщил, что Вашингтон передаст это предложение Москве по нескольким каналам и будет ожидать ответа «как можно скорее».