Москва, 13 марта, 2025, 10:10 — ИА Регнум. Российские банки попросили предоставить им возможность замораживать деньги на счету получателя при подозрении на то, что перевод со стороны отправителя может быть мошенническим. Письмо с такой просьбой Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Банк России, сообщил РБК.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Финансовые организации предлагают разрешить им замораживать переведенные деньги на счете получателя на сутки в случае, если сумма составляет от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, и на 48 часов, если размер перевода превышает 50 тыс. рублей.

Если будет установлено, что деньги отправили получателю без разрешения отправителя, то средства ему вернутся. Пожаловаться на это отправитель сможет в отделении банка.

При наличии заявления от пострадавшего банки смогут блокировать все деньги на счете получателя. Помимо этого, предлагается ввести запрет на 30 суток на закрытие счета или вывод средств на иные счета в случае подозрения на спорную транзакцию.

Уточняется, что новая мера не будет противоречить законодательству РФ, так как Гражданский кодекс предусматривает исполнение платежа в течение трех дней.

Как сообщало ИА Регнум, в МВД рассказали россиянам, что нужно делать в случае перевода денег на банковскую карту от неизвестного отправителя, чтобы не стать жертвой злоумышленников. В ведомстве отметили, что такие поступления могут быть случайностью, но могут оказаться и мошенничеством. Специалисты советуют владельцу карты сначала проверить баланс и убедиться, что деньги действительно зачислены на счет. После этого необходимо связаться с банком. Там зарегистрируют обращение и проведут проверку.

Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов 5 марта сообщил, что порядка 10 млн россиян пострадали от действий телефонных мошенников. Он уточнил, что треть обманутых злоумышленниками российских граждан потеряла от 100 тыс. до 1 млн рублей.

С 25 июля 2024 года в России действует закон о возмещении средств в случаях, если банки осуществили перевод на счета мошенников. Только за первый день работы документа кредитные организации заблокировали 30 тыс. счетов.