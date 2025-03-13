Москва, 13 марта, 2025, 09:58 — ИА Регнум. В восьми регионах России ФСБ предотвратила серию терактов через рассылку по почте парфюмерных наборов со взрывными устройствами по адресам военнослужащих. Об этом 13 марта сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России.

ЦОС ФСБ России. Кадр из видео

В ведомстве уточнили, что серию диверсионно-террористических актов планировали спецслужбы Украины. Теракты злоумышленники намеревались совершить в отношении военнослужащих Минобороны, принимающих участие в специальной военной операции, а также госслужащих, оказывающих помощь военным подразделениям в зоне СВО.

«В ходе досмотровых мероприятий в аэропорту Челябинска в почтовых отправлениях обнаружено пять посылок, содержащих самодельные взрывные устройства, закамуфлированные под подарочные парфюмерные наборы», ― говорится в сообщении ФСБ.

Опасные находки обезвредили прибывшие на место происшествия взрывотехники. По заключению экспертов, взрывные устройства находились на боевом взводе и должны были сработать при открытии упаковки получателем.

Отправителя посылок установили и задержали в Первоуральске Свердловской области. Им оказался россиянин, завербованный украинскими спецслужбами.

По данным ФСБ, в марте 2025 года за денежное вознаграждение подозреваемый изъял из схронов в Челябинске посылки и отправил их по почте военнослужащим и представителям органов власти, проживающим в Москве, Воронеже, а также в Краснодарском крае и Саратовской области.

Еще один тайник с четырьмя самодельными взрывными устройствами, предназначавшиеся военнослужащим, проживающим в Тверской, Ростовской, Нижегородской и Калужской областях, сотрудники спецслужб обнаружили в Челябинске.

Также установлено, что задержанный в 2024 году по заданию украинского куратора собирал информацию о российских военных в Энгельсе Саратовской области и сотрудниках предприятий оборонно-промышленного комплекса Екатеринбурга.

Как сообщало ИА Регнум, 3 января посылку, внутри которой при досмотре выявили наличие взрывчатого вещества, обнаружили на почтовом складе в Новой Москве. Подозрительный груз прибыл в сортировочный центр «Внуково 2». Наличие взрывчатого вещества показал рентгеновский прибор. Груз вынесли со склада на улицу, поместили в специальный ящик и отправили на экспертизу.

11 марта сотрудники ФСБ задержали жителя Белгородской области за подготовку теракта и диверсии против российских военнослужащих. По данным правоохранителей, мужчина контактировал с запрещенной в России террористической организацией. Кураторы поручили ему собирать и передавать им сведения о дислокации и передвижениях российских военных в приграничной зоне. Предполагалось, что эта информация поможет нанести по ним удар. Кроме того, мужчина 1976 года рождения планировал совершить теракт в городе Валуйки и отравить военных. Его задержали с поличным.