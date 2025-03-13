Минск, 13 марта, 2025, 09:18 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 марта вылетел в Москву с официальным визитом. Об этом сообщило агентство БелТА.

Андрей Стасевич/БелТА/ТАСС Президент Белоруссии Александр Лукашенко

В Кремле состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств сначала встретятся в формате «один на один», затем в расширенном составе с участием членов делегаций.

В ходе переговоров планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнёрства и союзничества России и Белоруссии, перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства. Также стороны затронут актуальные темы международной повестки дня.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что по итогам переговоров лидеров двух государств состоится совместная пресс-конференция. Представитель Кремля пояснил, что не знает, ограничатся ли президенты двусторонней тематикой или российский лидер может высказаться и по украинскому вопросу в свете последних инициатив США.

Как передавало ИА Регнум, 12 марта в пресс-службе Кремля сообщили, что президенты России и Белоруссии по итогам переговоров в Москве подпишут ряд совместных документов.

Как отметил Песков, Путин и Лукашенко предполагают провести «очень субстантивные» переговоры.

26 января Лукашенко заявил, что первый после президентских выборов зарубежный визит он намерен совершить в Москву, где встретится с российским лидером. Он подчеркнул, что переговоры с Путиным могут длиться до ночи, что является «сигналом обществу».