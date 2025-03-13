Вашингтон, 13 марта, 2025, 09:12 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подшутил над вице-президентом Джей Ди Вэнсом из-за носков с изображением клевера. Это произошло в ходе встречи в Белом доме с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, сообщило Assosiated Press.

Niall Carson/Keystone Press Agency/Global Look Press Вице-президент США Джей Ди Вэнс демонстрирует носки с клевером

Американский лидер отметил, что ему нравятся носки Вэнса.

«Я пытался сосредоточиться, но я под впечатлением», — заявил глава Белого дома.

Клевер является одним из национальных символов Ирландии.

Ирландская делегация прибыла в Вашингтон в преддверии Дня святого Патрика. Мартин с супругой позавтракали с семьей Вэнса в Военно-морской обсерватории США, после чего прибыли в Овальный кабинет на переговоры с Трампом для обсуждения торговых отношений.

Как сообщало ИА Регнум, глава Белого дома с иронией оценил внешний вид главы киевского режима Владимира Зеленского на встрече в Вашингтоне 28 февраля. Трамп отметил, что Зеленский «приоделся сегодня».

Глава киевского режима приехал на встречу с одетым в деловой костюм американским лидером в чёрной кофте, брюках и ботинках. В ходе переговоров в Белом доме главе киевского режима сделали замечание по поводу его неуместного образа. По словам присутствующих на встрече журналистов, некоторые американцы недовольным тем, что Зеленский игнорирует официальный стиль одежды.