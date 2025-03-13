Вашингтон, 13 марта, 2025, 09:09 — ИА Регнум. Американскому руководству следовало бы переместить в Польшу ядерное оружие со своей территории или из Западной Европы, полагает польский президент Анджей Дуда. Он обсуждал этот вопрос со спецпосланником президента США по Украине и России Китом Келлогом, сообщила газета Financial Times.

Zuma/TASS Президент Польши Анджей Дуда

По мнению главы Польши, президент США Дональд Трамп мог бы принять решение о переносе ядерного оружия, так как границы НАТО в 1999 году переместились на восток. Спустя 26 лет, добавил он, нужно переместить в этом направлении и инфраструктуру.

«Для меня это очевидно. Я думаю, что не только пришло время [сделать это], но и стало бы безопаснее, если бы это оружие уже было здесь», — сказал Дуда в беседе с изданием.

В 2022 году польский лидер уже предлагал такую инициативу администрации США под руководством Джо Байдена, но она не была реализована. Россия восприняла бы размещение американского ядерного оружия в Польше как серьёзную угрозу, говорится в материале.

Как сообщало ИА Регнум, весной 2024 года Дуда в очередной раз заявил, что руководство Польши готово пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия. В ответ на это глава польского МИД Радослав Сикорский отметил, что у Дуды нет полномочий обсуждать тему потенциального размещения ядерного оружия США на территории страны, так как это сложная тема для дискуссий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчёркивал, что российские военные примут все необходимые ответные меры в случае, если Польша разместит у себя ядерное оружие.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала заявление Дуды провокационным и отметила, что в случае появления американского ядерного оружия в Польше эти объекты сразу же пополнят список легитимных целей для поражения.