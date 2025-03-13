Москва, 13 марта, 2025, 08:52 — ИА Регнум. Киностудия «Мосфильм» списала с баланса почти половину фильмов из своей коллекции, при этом продолжает получать с них доход. Это выявила Счетная палата.

Александр Щербак/ТАСС

Согласно отчету контрольного органа, на который ссылается РБК, за 100 лет существования «Мосфильма» сформировалась коллекция, включающая более 2,8 тыс. фильмов. При этом порядка 1,5 тыс. из них не числятся на балансе, будучи не оценены в денежном выражении. Так, установлено, что в 2023 году студия списала 81 фильм, начальная стоимость которых составляла 754 млн рублей.

Выяснилось также, что в Реестр федерального имущества (РФИ) «Мосфильм» внес данные всего о 90 проектах, но на балансе киностудии находятся только 39 фильмов.

Аудиторы Счетной палаты отметили, что списанные с баланса «Мосфильма» проекты в 2022–2024 годах неоднократно являлись предметом сделок по передаче прав на их использование и генерировали значительный и постоянный доход киностудии.

В пресс-службе «Мосфильма» объяснили проблемы с учетом нематериальных активов недостатком в законодательном регулировании.

«Мосфильм» является одной из старейших киностудий России. Датой основания студии принято считать 30 января 1924 года, когда состоялась премьера первого фильма — «На крыльях ввысь». В прошлом году президент России Владимир Путин поздравил киностудию со столетним юбилеем.

Всего киностудией снято более 2500 полнометражных кинофильмов. Многие картины получили высокое признание на международных кинофестивалях. Так, среди наград «Мосфильма» значатся венецианский «Лев Святого Марка», «Золотая раковина» Сан-Себастьяна, «Золотая пальмовая ветвь» Каннского фестиваля, «Оскары» американской киноакадемии, берлинский «Медведь» и многие другие.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре прошлого года Путин провел встречу с генеральным директором «Мосфильма» Кареном Шахназаровым. Шахназаров рассказал главе государства о модернизации киностудии. Он отметил, что студия «Мосфильм» является крупнейшей в Европе, да и в мире тоже никому не уступает. По его словам, в некоторых аспектах «Мосфильм» превосходит другие мировые площадки.