Москва, 13 марта, 2025, 08:23 — ИА Регнум. Три инициативы, направленные на совершенствование контроля за деятельностью иноагентов, подготовили в Госдуме России. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В частности, предлагается признавать иноагентами лиц, содействующих в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия. Это, например, Международный уголовный суд.

«Те, кто предал нашу страну, не должны иметь возможность уйти от правосудия и ответственности, даже находясь за её пределами», — подчеркнул Володин.

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