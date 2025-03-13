Рим, 13 марта, 2025, 08:15 — ИА Регнум. Франция и Великобритания могут быть причастны к недавней массированной атаке беспилотников на Московский регион. Об этом сообщил итальянский портал L’antidiplomatico.

Михаил Воскресенский/РИА Новости Жилой дом, поврежденный из-за падения обломков сбитого БПЛА в Московской области

«Похоже, британцы все еще пытаются сорвать переговоры. Более чем вероятно, что они, а возможно, и французы, приложили руку к нападению на российскую столицу», ― считает автор статьи Давид Малакария.

Он пояснил, что без поддержки современной внешней разведки это было бы невозможно. При этом обозреватель отметил, что США работают над достижением соглашения между Киевом и Москвой, поэтому они не заинтересованы в дальнейшем обострении напряженности. Кроме того, Вашингтон уже прекратил поддержку украинских сил.

Малакария добавил, что атакой на российскую столицу киевский режим пытался спровоцировать Россию на ответные действия, чтобы выставить ее не желающей мирного урегулирования конфликта.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта ВСУ предприняли массированную атаку на Москву и Московскую область. Как сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин, киевский режим направил на российскую столицу сотни БПЛА, из них 74 сбили на подлете к городу.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что силы ПВО сбили десятки дронов в Коломне, Зарайске, Серебряных Прудах, Серпухове, Раменском, Воскресенске, Луховицах, Бронницах, Домодедово, Ленинском, Подольске, Электростали и Котельниках. В результате атаки дронов в Подмосковье пострадали несколько десятков человек, трое погибли.

Минобороны РФ проинформировало, что за ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 343 украинских дрона, в том числе 91 беспилотник — над Московской областью. Больше всего дронов нейтрализовали в Курской области —132 БПЛА, в том числе шесть ударных дронов — в районе Курской атомной электростанции. Также украинские формирования атаковали с помощью беспилотников Брянскую, Белгородскую, Рязанскую, Калужскую, Липецкую, Орловскую Воронежскую и Нижегородскую области.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что украинские формирования запускали беспилотники на Москву и Московскую область как минимум из трех областей Украины.