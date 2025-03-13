Москва, 13 марта, 2025, 08:08 — ИА Регнум. Военная операция по освобождению Курской области от украинских сил вошла в завершающую стадию. Об этом доложено президенту России, верховному главнокомандующему Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«В ходе своего посещения одного из командных пунктов в Курской области Путин выслушал доклады командующего группы «Север», заместителя командующего группировки «Север», которые доложили верховному главнокомандующему о ходе операции, а также о вхождении операции в завершающую стадию по освобождению территории Курской области от вклинившихся туда боевиков», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 12 марта Путин посетил один из командных пунктов в Курской области. Он поручил военным в кратчайшие сроки завершить разгром ВСУ в приграничье и обеспечить зону безопасности, а также указал на террористический характер украинских войск и иностранных наёмников. Президент выразил благодарность всем военнослужащим, участвующим в освобождении региона.

Начальник Генштаба ВС России — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов доложил о планомерном уничтожении группировки ВСУ, изолированной в Курской области. Он также проинформировал Путина о деталях операции «Поток», в ходе которой российские военные по трубе зашли в тыл противника под Суджей. Эти действия были неожиданными для ВСУ, они привели к свёртыванию обороны противника и наступлению ВС РФ в приграничье, пояснил он.

Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область утром 6 августа 2024 года, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

По данным Минобороны РФ на 12 марта, ВСУ потеряли более 67 тыс. бойцов и около 7 тыс. единиц военной техники, включая 391 танк, за время боевых действий на курском направлении. В ходе наступательных действий освобождено более 1,1 тыс. кв. км территории Курской области — это более 86% от площади, ранее занятой противником.