Москва, 13 марта, 2025, 08:04 — ИА Регнум. Финское население доброжелательно относится к России в отличие от официального Хельсинки. При полном одобрении англосаксов власти делают всё, чтобы лишить Финляндию суверенитета. Кроме того, страна вновь становится плацдармом для агрессии против России. Об этом сообщил 13 марта помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

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В интервью журналу «Национальная оборона» он напомнил, что 13 марта исполняется 85 лет со дня окончания советско-финской войны.

«Сегодня мы видим схожую ситуацию — территория Финляндии вновь превращается в плацдарм для потенциальной агрессии против России, теперь уже под эгидой НАТО», — уточнил Патрушев.

По его словам, в настоящее время финские историографы намеренно искажают причины конфликта 1939–1940 годов.

Как сообщало ИА Регнум, с помощью Швеции и Финляндии Запад старается лишить Россию выхода к Балтийскому морю, утверждал в августе 2024 года помощник президента Николай Патрушев. Он отметил, что западные государства активно реализуют стратегию сковывания России в Чёрном море. Натовцы намерены нарастить своё присутствие в нарушение Конвенции Монтрё. С целью увеличения своего влияния в Мировом океане США и их союзники игнорируют другие международные договорённости, указал председатель Морской коллегии.

Страны НАТО, пытаясь сохранить глобальное доминирование, модернизируют свою военную инфраструктуру и отрабатывают сценарии борьбы с РФ, заявил Николай Патрушев. Одним из примеров он назвал манёвры НАТО «Стойкий защитник», проходившие весной 2024 года. Самостоятельная политика РФ вызывает противодействие со стороны США и их союзников по военному блоку, считает помощник президента.