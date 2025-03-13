Москва, 13 марта, 2025, 08:00 — ИА Регнум. Власти Британии заинтересованы в срыве нормализации отношений между Россией и Соединенными Штатами, а также не желают переговоров по Украине. Такое заключение в беседе с изданием «Национальная оборона» сделал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Kirsty Wigglesworth/AP/TASS

«Полагаю, что нынешнее обострение обстановки срежиссировано Лондоном, заинтересованным в срыве шагов по нормализации российско-американских отношений, а также переговоров по Украине», — сказал Патрушев.

Помощник президента также добавил, что европейское отделение НАТО продолжает политику изоляции России в Балтийском регионе.

Как сообщало ИА Регнум, ночная атака украинских дронов на Москву и Подмосковье вызвана раздражением Лондона и Киева в связи с возобновлением диалога между Россией и Западом, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

МИД Великобритании 12 марта заявил, что отзывает аккредитацию российского дипломата и супруги дипломата РФ. В своём заявлении британское ведомство связало это решение с недавним лишением Россией аккредитаций двух британских граждан.

При этом в британском МИД отметили, что считают важным сохранять дипломатические каналы связи с Россией.

10 марта сотрудники ФСБ РФ раскрыли двух шпионов, работавших под прикрытием посольства Великобритании в Москве. Это второй секретарь посольства Алкеш Одедра и Майкл Скиннер, супруг первого секретаря политического отдела посольства Табасум Рашид. По данным ФСБ, дипломаты вели разведывательно-подрывную работу, угрожающую безопасности РФ.

Москва выразила Лондону решительный протест. В МИД РФ заявили, что российская сторона предупредила Великобританию о решительном зеркальном ответе в случае, если Лондон пойдет на эскалацию после данного инцидента.