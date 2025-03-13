Российским войскам необходимо в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области, и подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания, проведённого 12 марта в одном из пунктов управления курской группировкой. Слова Верховного главнокомандующего и доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова цитирует сайт Кремля. Отмечается, что в ходе наступательных действий освобождено уже более 1100 квадратных километров курского приграничья, или более 86% от площади, ранее занятой противником. Также российские войска перешли из курского приграничья в Сумскую область. Обсуждением такого известия ознаменован новый, 1113-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Сайт Кремля Владимир Путин провёл совещание на одном из пунктов управления курской группировкой

В приграничье Курской области Вооружённые силы Украины (ВСУ) вошли 6 августа 2024 года. Сосредоточив основные усилия на курском направлении, ВСУ намеревались создать там так называемый стратегический плацдарм «для последующего использования в качестве разменной монеты в возможных переговорах с Россией», пояснил Валерий Герасимов. Также, по его словам, враг своей вылазкой на российскую территорию намеревался остановить продвижение группировок российских войск и оттянуть силы ВС РФ из Донбасса, но вражеские замыслы полностью провалились. Потери киевских боевиков в курском приграничье уже превысили 67 тысяч человек, доложил Герасимов.

На совещании с Владимиром Путиным он также обнародовал информацию о героических действиях сводного формирования штурмовиков, совершивших невероятный бросок в самый тыл врага через трубу газотранспортной системы. Герасимов отметил, что участие в операции приняли более 600 человек, а преодолеть 15 километров пришлось внутри трубы, что в итоге позволило более чем в 2,5 раза сократить площадь, занятую украинскими боевиками, и освободить за последние пять дней 24 населённых пункта Курской области.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3952949" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В. Путин в ходе посещения пункта управления курской группировкой

Для киевского режима настали плохие времена на фоне отступления ВСУ в Курской области, заявила 12 марта в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. «В переводе на русский: для киевского режима дело — труба, суджанская труба», — уточнила дипломат.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/bYPwa6VWl" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры из той самой газовой трубы, по которой пробирались в тыл противника бойцы ВС РФ

Совещание Владимира Путина в одном из пунктов управления курской группировкой — знак и прямое указание: совсем скоро Победа будет нашей, прокомментировал в Telegram-канале врио главы Курской области Александр Хинштейн.

Тем временем ВС РФ продолжают теснить ВСУ по всем направлениям. По данным на 13 марта, бойцы группировки войск «Север» в ходе упорных боев освободили в Курской области город Суджу, а также слободу Подол и посёлок Меловой.

«За провал «курской авантюры» киевский режим уже нашел козла отпущения — им стал командующий ОТГ «Север» генерал-майор Красильников (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), должность которого занял десантник Шандар», — отмечается в Telegram-канале группировки.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.