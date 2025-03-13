Калуга, 13 марта, 2025, 07:43 — ИА Регнум. Возгорание на промышленном предприятии в Дзержинском районе Калужской области произошло утром 13 марта в результате атаки украинских беспилотников. Пострадал один из сотрудников, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон, ВСУ

«Сегодня ночью силами ПВО на территории региона были перехвачены и уничтожены 25 БПЛА. Дроны были перехвачены и уничтожены на территории Дзержинского, Хвастовичского, Кировского, Думиничского, Мещовского и Ульяновского районов», — уточнил глава Калужской области в Telegram-канале.

Возникшее в результате атаки ВСУ возгорание технического здания промпредприятия в Дзержинском районе оперативно ликвидировали. Один сотрудник ночной смены получил ранение лёгкой степени тяжести. Ему оказали медицинскую помощь.

Также при падении БПЛА были повреждены вышка связи и линия электроснабжения в Хвастовичском районе.

На местах уничтожения вражеских дронов работают оперативные группы. По предварительной информации, погибших и серьёзных повреждений инфраструктуры нет, заключил Шапша.

Как сообщало ИА Регнум, с 20:00 мск 12 марта до 06:36 мск 13 марта дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 30 беспилотников в небе над Брянской областью, 25 дронов сбили над территорией Калужской области, по шесть — над Курской и Воронежской областями, по пять беспилотников поразили в Ростовской и Белгородской областях.

В Воронежской области вечером 12 марта отразили атаку нескольких беспилотников ВСУ. На месте повреждения одного из объектов инфраструктуры возник пожар, который оперативно устранили. Никто не пострадал.