Брянск, 13 марта, 2025, 07:33 — ИА Регнум. С вечера 12 марта до утра 13-го силами противовоздушной обороны были ликвидированы 77 беспилотников в шести регионах России.

Валентин Капустин/РИА Новости

По информации Минобороны, с 20:00 мск 12 марта до 06:36 мск 13 марта дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 30 беспилотников в небе над Брянской областью, 25 — над территорией Калужской области, по шесть — над Курской и Воронежской областями. Еще по пять беспилотников сбили в Ростовской и Белгородской областях.

Как сообщало ИА Регнум, МЧС России распространило рекомендации для жителей приграничных регионов при обнаружении беспилотников ВСУ. Прежде всего, нельзя самостоятельно сбивать дроны подручными средствами и подходить близко к упавшим БПЛА.

В Воронежской области вечером 12 марта отразили атаку нескольких беспилотников ВСУ. На месте повреждения одного из объектов инфраструктуры возник пожар. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Ночью 12 марта силы ПВО уничтожили 21 вражеский беспилотник над регионами России.