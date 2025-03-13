Москва, 13 марта, 2025, 07:27 — ИА Регнум. Страны Североатлантического альянса (НАТО) планируют увеличить число террористических атак на российские подводные трубопроводы. Об этом сообщил 13 марта помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Jens Büttner/dpa/picture-alliance/ТАСС

«Эксперты склоняются к мнению, что сами страны НАТО являются организаторами, спонсорами и исполнителями участившихся нештатных ситуаций на торговых судах, выходе из строя подводной инфраструктуры. По имеющейся информации, их ВМС планируют усилить террористическую деятельность в отношении российских подводных трубо­проводов, танкеров и сухогрузов», — пояснил Патрушев в интервью журналу «Национальная оборона».

Он добавил, что морские провокации вошли в арсенал используемых методов подрывной работы западных стран ещё во времена холодной войны, отказываться от их применения они не намерены. В связи с этим не случайно уделяется особое внимание в рамках проводимых учений и программ боевой подготовки диверсионным подразделениям ВМС стран НАТО, указал Патрушев.

Как сообщало ИА Регнум, Запад мечтает превратить Чёрное море и Балтику в акватории НАТО, подчёркивал председатель Морской коллегии России Николай Патрушев. По его словам, западные страны, в том числе Великобритания, под видом поддержки Украины пытаются оккупировать украинские земли для долгосрочного противостояния с РФ.

Также Патрушев отмечал, что коллективный Запад пытается не дать России использовать морские транспортные коммуникации и создаёт риски для безопасности судоходства и жизни людей, в том числе с целью парализовать работу портов в Ленинградской и Калининградской областях. В своём стремлении ослабить Россию Запад использует террористические методы, подчеркнул помощник президента.

Обе нитки «Северного потока» и одна нить «Северного потока — 2» были подорваны в конце сентября 2022 года. Инцидент произошёл в исключительных экономических зонах Швеции и Дании.

Президент России Владимир Путин отметил, что подобную диверсию невозможно было осуществить без поддержки на государственном уровне. Он подчеркнул, что подрыв был организован американскими спецслужбами. В России возбудили уголовное дело по статье об акте международного терроризма.