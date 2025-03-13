Москва, 13 марта, 2025, 07:18 — ИА Регнум. МЧС России распространило рекомендации для жителей приграничных регионов при обнаружении беспилотников ВСУ. Прежде всего, нельзя самостоятельно сбивать дроны подручными средствами и подходить близко к упавшим БПЛА.

Иван Шилов ИА Регнум

«Нельзя при падении беспилотника подходить к нему, трогать его. Нельзя пытаться сбить беспилотник подручными средствами», — говорится в рекомендациях МЧС.

Также отмечается, что нельзя фотографировать работу сил ПВО, моменты полета БПЛА, военную технику и инфраструктуру. Вблизи с дронами не стоит пользоваться радиоаппаратурой, мобильными телефонами, устройствами с GPS.

При падении БПЛА необходимо отойти на 100 м, укрыться в здании, спрятаться за дерево и сообщить о ЧП по телефону 112.

Как сообщало ИА Регнум, курский дружинник сбил украинский беспилотник с помощью охотничьего ружья. Это произошло в одном из приграничных районов Курской области в марте 2024 года.

11 марта бывший сотрудник МВД Александр Юдаев сбил беспилотник ВСУ выстрелом из ружья в подмосковной деревне Дулебино. Это был исключительный случай, с целью самообороны. Мужчина уточнил, что находился на даче, когда услышал звук дрона. Он вышел на улицу и увидел над своим домом беспилотник, летящий в сторону города Озёры, в котором проживают более 20 тыс. человек, включая его семью, родителей и близких. Мужчина взял ружьё и вышел в поле. Когда полетел следующий дрон — он выстрелил, БПЛА сразу взорвался. Обломки частично упали в поле и на его дом.