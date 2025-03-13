Вашингтон, 13 марта, 2025, 07:10 — ИА Регнум. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило о перенесённом на 14 января старте корабля Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым в составе экипажа Crew-10. Этому способствовали неблагоприятные погодные условия, указали в официальном заявлении нацуправления.

(сс) Josh Hallett NASA

«Запуск… должен состояться не ранее пятницы, 14 марта (15 марта 02:03 мск). Руководители миссии собрались сегодня вечером и решили отказаться от попытки запуска 13 марта из-за сильного ветра и осадков», — уточнили в NASA.

Специалисты также работают над устранением неполадок гидравлической системы с зажимным рычагом наземной опоры ракеты Falcon 9 на стартовом комплексе во Флориде.

Астронавты NASA Энн Макклейн и Николь Айерс, астронавт JAXA (Японское агентство аэрокосмических исследований) Такуя Ониси и космонавт «Роскосмоса» Кирилл Песков останутся до вылета на базе NASA имени Kennedy.

Как сообщало ИА Регнум, запланированный на 13 марта запуск к Международной космической станции пилотируемого корабля Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым в составе экипажа Crew-10 отложили незадолго до старта. Старт ракеты-носителя Falcon 9 с кораблём Crew Dragon планировали провести в 02:48 мск.