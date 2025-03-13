Москва, 13 марта, 2025, 06:54 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин может в четверг, 13 марта, высказаться по украинскому конфликту в ходе пресс-конференции в Кремле в случае, если журналисты зададут соответствующий вопрос. Об этом сказал ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Владимир Путин

Совместная пресс-конференция Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится по итогам их переговоров 13 марта.

Песков пояснил, что не знает, ограничатся ли президенты двусторонней тематикой или российский лидер может высказаться и по украинскому вопросу в свете последних инициатив США.

Как сообщало ИА Регнум, Россия рассматривает более проработанные варианты документа по вопросу урегулирования конфликта на Украине, заявил представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что ему неизвестны такие рекомендации, которые распространяют СМИ о якобы полученном европейскими службами документе с указанием возможных требований России на переговорах. Утверждается, что Москва настаивает на свержении киевского режима, считая недостаточными отказ Украины от членства в НАТО и проведение выборов в стране.

У России есть собственные предложения по урегулированию конфликта, добавил Песков.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон ждёт ответа Москвы по данному вопросу и надеется, что он будет положительным. Президент США Дональд Трамп также выразил надежду, что российский лидер Владимир Путин в ближайшие дни согласится на временное прекращение боевых действий на Украине.

В Джидде 11 марта провели переговоры США и Украина, по завершении которых представители киевского режима выразили готовность согласиться на прекращение огня на 30 дней.