В Судже обнаружили около 100 человек из списка пропавших без вести
В Судже и окрестных сёлах нашли около 100 человек из списка пропавших без вести
Суджа, Курская область, 13 марта, 2025, 06:39 — ИА Регнум. В Судже и окрестных сёлах Курской области обнаружили около 100 граждан из списков без вести пропавших. Об этом сообщил помощник главы МЧС России Юрий Мезинов.
«То есть эти семьи сейчас обретут своих близких, представляете, вот эти все, больше полугода ничего не знать, не видеть. И вот сейчас, представляете, какой праздник», — отметил он в беседе с «РИА Новости».
Мезинов добавил, что 90% людей, вывозимых из Суджи и близлежащих населённых пунктов, находятся в списках без вести пропавших.
Как передавало ИА Регнум, 3 марта в Россию с Украины вернули 33 жителя Курской области. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова уточнила, что эвакуацию провели при поддержке Международного комитета Красного Креста и посредничестве Белоруссии. Большинство возвращённых домой россиян — пожилые люди, но есть и четверо детей. По словам Москальковой, у многих эвакуированных граждан тяжёлые травмы и болезни. Их оперативно госпитализировали в больницы Курска.
В МВД РФ 11 января сообщили о поиске 1174 жителей Курской области, пропавших с августа 2024 года. Информацию о 240 из них уже получили. 18 февраля в Курской области начал работать реестр пропавших жителей приграничья.
Российские власти делают всё возможное для возвращения вывезенных на Украину жителей Курской области, подчёркивали в Кремле. Подобные договорённости являются результатом очень сложных переговоров.