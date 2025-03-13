Суджа, Курская область, 13 марта, 2025, 06:39 — ИА Регнум. В Судже и окрестных сёлах Курской области обнаружили около 100 граждан из списков без вести пропавших. Об этом сообщил помощник главы МЧС России Юрий Мезинов.

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

«То есть эти семьи сейчас обретут своих близких, представляете, вот эти все, больше полугода ничего не знать, не видеть. И вот сейчас, представляете, какой праздник», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

Мезинов добавил, что 90% людей, вывозимых из Суджи и близлежащих населённых пунктов, находятся в списках без вести пропавших.

Как передавало ИА Регнум, 3 марта в Россию с Украины вернули 33 жителя Курской области. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова уточнила, что эвакуацию провели при поддержке Международного комитета Красного Креста и посредничестве Белоруссии. Большинство возвращённых домой россиян — пожилые люди, но есть и четверо детей. По словам Москальковой, у многих эвакуированных граждан тяжёлые травмы и болезни. Их оперативно госпитализировали в больницы Курска.

В МВД РФ 11 января сообщили о поиске 1174 жителей Курской области, пропавших с августа 2024 года. Информацию о 240 из них уже получили. 18 февраля в Курской области начал работать реестр пропавших жителей приграничья.

Российские власти делают всё возможное для возвращения вывезенных на Украину жителей Курской области, подчёркивали в Кремле. Подобные договорённости являются результатом очень сложных переговоров.