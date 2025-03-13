Благовещенск, 13 марта, 2025, 06:35 — ИА Регнум. Собственник помещения в Благовещенске, в котором утром 13 марта случился пожар, самовольно переоборудовал его в хостел. Предприниматель арестован. Об этом сообщил мэр города Олег Имамеев.

Сгоревший хостел

В сгоревшем хостеле обнаружили тела двух женщин и трёх мужчин. Предварительная причина пожара — аварийная работа электрооборудования.

«Собственник помещения, где произошла трагедия, арестован. Пожарной сигнализации в комнатах, где проживали люди, не было», — написал Имамеев в Telegram-канале.

Мэр Благовещенска подчеркнул, что причиной трагедии стала халатность местного жителя, который хотел получить незаконную прибыль. Кроме того, ни контролирующие органы, ни полиция не были осведомлены о том, что в помещении, не предназначенном для проживания, сдавались комнаты. Ранее в этом здании находилась столовая спичечной фабрики.

Имамеев поручил провести проверку всех складских помещений, торговых и оптовых баз, промышленных зон и строительных площадок на предмет незаконного проживания людей.

Как сообщало ИА Регнум, 13 марта в Благовещенске на улице Чайковского загорелось административное здание. Огнеборцам удалось спасти десять человек, из которых трое пострадали. В результате пожара погибли пять человек. На месте происшествия работали 11 единиц техники и 40 специалистов. Возгорание ликвидировали на площади 180 кв. м.

По факту гибели пяти человек в результате пожара в хостеле Благовещенска возбудили уголовное дело.

В мае 2024 года пожар в хостеле под Истрой унёс жизни восьми человек. Огонь вспыхнул из-за неисправной электросети.