* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 13 марта, 2025, 06:12 — ИА Регнум. Московский горсуд рассмотрит жалобу стендап-комика и блогера Данилы Поперечного (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) на решение о признании его виновным в дискредитации российской армии. Об этом сообщили в суде.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Данила Поперечный (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Судом принята к производству апелляционная жалоба Поперечного на решение суда первой инстанции признать его виновным по административному правонарушению», — уточнил источник ТАСС.

Отмечается, что дату судебного заседания пока не назначили.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июля 2024 года Министерство юстиции России признало Поперечного иностранным агентом. Он выступал против российской спецоперации на Украине, распространял фейки о ВС РФ, получал поддержку от иностранных источников и выступал респондентом информационной площадки, предоставляемой иноагентом. В сентябре комик обжаловал статус иноагента, 4 октября суд отказал ему в удовлетворении иска.

В ноябре 2024 года Данила Поперечный подал апелляцию после того, как ему отказали в исключении из реестра иноагентов. В Замоскворецком суде Москвы блогеру отказали в удовлетворении жалобы.