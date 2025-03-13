Вашингтон, 13 марта, 2025, 05:57 — ИА Регнум. У киевской армии закончились запасы американских тактических ракет ATACMS. Об этом написало Associated Press (АР) со ссылкой на источники.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Чиновники признали, что у Киева больше нет ни одной ракеты ATACMS», — говорится в публикации.

Отмечается, что ракеты закончились у ВСУ ещё в конце января.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ лишились 19 танков Abrams из партии, предоставленной США в 2023 году, остальные отведены от линии боевого соприкосновения. Всего машин в 2023 году было поставлено три десятка.

Агентство Reuters 9 января отмечало, что американские власти понимают, что поставки Украине баллистических ракет ATACMS, истребителей F-16 и танков Abrams не помогли переломить ситуацию на поле боя в пользу Киева.