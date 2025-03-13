ДНР, 13 марта, 2025, 05:50 — ИА Регнум. Украинские волонтёры требовали деньги за вывоз раненых из зоны боевых действий. Об этом сообщили жители города Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Станислав Красильников/РИА Новости

«Когда соседку ранило, мы стали больше бояться и вообще перестали выходить. И мы ей вызвали волонтёров, они вывезли её платно», — приводит слова беженцев «РИА Новости».

По сведениям другого горожанина, раненую женщину эвакуировали из Курахово за 30 тыс. гривен (более 60 тыс. рублей).

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2024 года российские бойцы группировки войск «Юг» выводили мирных жителей из Часова Яра (ДНР) под огнём ВСУ. Шесть беженцев с поднятым белым флагом направлялись в сторону российских позиций, когда начался обстрел по ним. Российские военные помогли беженцам укрыться в бетонном ДЗОТе.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что ВСУ пытаются не допустить эвакуации населения фронтовых населённых пунктов региона на российскую территорию и открывают огонь по мирным гражданам. По его словам, каждый случай гибели мирных жителей от рук ВСУ расследуется.