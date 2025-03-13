Лондон, 13 марта, 2025, 05:38 — ИА Регнум. Заключительные ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоялись 12 марта. Таким образом, уже определены все участники четвертьфинала.

Mehrad-co.com Мячи

Первые игры назначены на 8 и 9 апреля, ответные пройдут 15 и 16 апреля.

По итогам состоявшейся жеребьевки четвертьфинальные пары составили так: «Арсенал» (Англия) — «Реал» (Испания); «Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Астон Вилла» (Англия); «Барселона» (Испания) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия); «Бавария» (Германия) — «Интер» (Италия).

Как сообщало ИА Регнум, игровые пары 1/8 финала Лиги чемпионов определились 21 февраля в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Финал турнира 31 мая примет Мюнхен (Германия).

В сезоне 2024/25 у Лиги чемпионов кардинально изменился формат. Вместо группового этапа 36 команд (раньше было 32) попадают в одну общую лигу, где проводят по восемь матчей друг с другом. По итогам этих встреч копятся очки, на основе которых выходят в 1/8 турнира (плей-офф). Команды с первых восьми строчек проходят в 1/8 финала напрямую, а клубы с девятого по 24-е место должны будут провести дополнительные стыковые матчи.