Москва, 13 марта, 2025, 05:25 — ИА Регнум. Новый порядок вступления в наследство действует в России с февраля. Нотариусов при выдаче свидетельства обязали запрашивать сведения из единого реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС), сообщила адвокат коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и партнёры» Татьяна Овцынова.

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«Теперь получение информации происходит автоматически. Для подтверждения факта смерти наследодателя и подлинности представленных наследниками документов нотариус направляет запрос с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Правда, есть исключения, но они касаются иностранных документов», — уточнила юрист агентству «Прайм».

По её словам, изменения призваны снизить риски мошенничества с использованием поддельных документов. Автоматическая проверка родственных связей способствует снижению числа конфликтов и судебных разбирательств между потенциальными наследниками.

При этом Овцынова рекомендовала хранить документы, подтверждающие родство с наследодателем, при необходимости предоставить их нотариусу для открытия наследственного дела или приобщения в существующее производство.

Как сообщало ИА Регнум, с 5 февраля в России вступил в силу новый порядок выдачи свидетельства о праве на наследство нотариусами. Получение сведений из загсов даст возможность сделать более простой процедуру извещения родственников об открытии наследства.

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