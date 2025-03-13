Киев, 13 марта, 2025, 05:22 — ИА Регнум. В ходе боевых действий значительные потери понесли элитные и специализированные подразделения ВСУ. Об этом заявил украинский блогер Анатолий Шарий.

Анатолий Шарий Анатолий Шарий

В числе почти ликвидированных подразделений 82-я, 80-я и 95-я отдельные десантно-штурмовые бригады, 25-й и 225-й отдельные штурмовые батальоны, 4-й полк сил специальных операций, 129-я бригада территориальной обороны и 17-я отдельная танковая бригада.

«Все эти подразделения потеряли более 80% личного состава», — написал Шарий.

Он также предположил, что военнослужащие, которые официально числятся как «пропавшие без вести», на самом деле погибли, но украинские власти скрывают это. Блогер не исключает, что, когда правда станет известна, родственники «пропавших» будут протестовать.

Как сообщало ИА Регнум, украинский журналист Виталий Портников, специализирующийся на странах постсоветского пространства, заявил, что на войне должны гибнуть простые люди, а не элита. Рассуждая о военных событиях, сын адвоката и экономиста Портников с улыбкой сказал, что в демократической стране первым должен за государство умирать простой человек.

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