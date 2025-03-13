Москва, 13 марта, 2025, 05:01 — ИА Регнум. В рамках процедуры банкротства блогера Елены Блиновской арбитражный управляющий оценит стоимость её имущества, включая дом и квартиру. Об этом сообщил ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Елена Блиновская

«В ближайшее время будет проведена оценка стоимости имущества Блиновской. После этого будет принято решение о возможности его продажи для погашения долгов», — говорится в материалах дела.

В деле указано, что отец Блиновской Олег Останин имеет право распоряжаться её имуществом на основании доверенности.

Как сообщало ИА Регнум, Блиновская без слёз выслушала решение суда, приговорившего ее к пяти годам колонии и штрафу в размере 1 млн рублей за уклонение от уплаты налогов. Приговор был оглашен 3 марта.

Блогера задержали в апреле 2023 года при попытке покинуть Россию. Блиновской и ее мужу предъявили обвинение в неуплате налогов, неправомерном обороте средств платежей и легализации имущества, приобретенного преступным путем. Супружеская пара скрыла информацию о доходах, полученных с 2019 по 2021 год. Сумма неуплаченных налогов составила 918 млн рублей. С учетом пеней и штрафов налоговая задолженность составила 1,4 млрд рублей.

По решению суда она находилась под домашним арестом. В январе 2024 года суд принял решение отправить Блиновскую в СИЗО. В ноябре она была признана банкротом. Подсудимая частично погасила задолженность перед налоговой.

17 февраля 2025 года Арбитражный суд Москвы арестовал недвижимость Блиновской в Москве, Подмосковье и Крыму, а также её автомобили Bentley Continental стоимостью более 23 млн рублей и Lamborghini Urus, который оценивается в 25 млн рублей.