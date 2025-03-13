Курск, 13 марта, 2025, 04:49 — ИА Регнум. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил уверенность в скорой победе российской армии в курском приграничье.

ИА Регнум Курская область, боевые действия

«Враг хотел уничтожить наши села, наши города. Он хотел поставить нас на колени, но у него это не вышло. В победе, в скором освобождении вообще нет никаких сомнений», — заявил Хинштейн интервью ТАСС.

По словам главы региона, список освобождённых населённых пунктов в приграничной зоне «более чем внушительный».

Хинштейн подчеркнул, что не только удалось отбить атаку противника, но и восстановить территории, а также укрепить свои позиции.

Как сообщало ИА Регнум, командование ВСУ и киевские власти намеревались создать в Курской области плацдарм и в будущем использовать его для давления на Россию. Такое заявление сделал 12 марта начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

ВС РФ освободила более 86% от площади, ранее занятой украинскими военными. Всего в ходе наступательных действий освобождено более 1100 кв. км территории.

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить ВСУ в Курской области и полностью освободить регион. Кроме того, он предложил создать зону безопасности вдоль государственной границы России.