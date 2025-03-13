Киев, 13 марта, 2025, 04:41 — ИА Регнум. Вашингтон заставит главу киевского режима Владимира Зеленского согласиться на все условия России для завершения конфликта. Такое мнение высказал находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

President.gov.ua Александр Дубинский

«Украина уже сказала «да», и сказала после такого перепугу, что сказать «нет» уже не может. Это было очевидно еще вчера, по поведению главы офиса Зеленского Андрея Ермака», — написал депутат в Telegram-канале.

По мнению Дубинского, когда Киев организовал массированную атаку беспилотников на Москву в день встречи с делегацией США в Саудовской Аравии, украинская сторона явно ожидала другой исход переговоров.

Депутат считает, что Ермаку были предоставлены документы, свидетельствующие о хищении средств, выделенных западными странами, а также «очерчены перспективы его пребывания в американской тюрьме».

«Вот и вся бравада. Сложили шайку за четыре часа. И, судя по лицу Ермака, показали ему что-то совсем страшное», — заключил Дубинский, добавив, что Зеленский выполнит все условия и России, и США.

Как сообщало ИА Регнум, 11 марта в саудовской Джидде США и Украина провели переговоры, по завершении которых представители киевского режима выразили готовность согласиться на прекращение огня на 30 дней.

Глава Белого дома Дональд Трамп выразил надежду, что президент России Владимир Путин согласится на прекращение боевых действий на Украине. По словам американского лидера, это будет 75% пути, остальное — это оформление документов, переговоры по земле и так далее.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва в контексте мирного урегулирования на Украине знает, что нужно делать, чтобы не идти на компромисс, который поставил бы под угрозу судьбы людей. Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачёв при этом отмечал, что любые договорённости по украинскому конфликту будут на условиях России, а не США.