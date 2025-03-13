Москва, 13 марта, 2025, 04:38 — ИА Регнум. Сбивать беспилотники подручными средствами, подходить к упавшим дронам и касаться их запрещено. Об этом сообщили в МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«Нельзя при падении БПЛА подходить к нему, трогать его и пытаться сбить беспилотник подручными средствами. Обнаружили БПЛА — не информируйте противника! Не снимайте работу ПВО, моменты полёта БПЛА, военную технику и инфраструктуру. Не выкладывайте материалы о БПЛА в социальные сети», — приводит ТАСС рекомендации ведомства.

Кроме того, около беспилотника не нужно пользоваться радиоаппаратурой, мобильными телефонами, устройствами с GPS. При падении дрона следует отойти на расстояние 100 м, спрятаться за здание или дерево, предупредить других находящихся рядом граждан. Затем необходимо сообщить об инциденте по телефону 112, призвали в МЧС.

Как сообщало ИА Регнум, 11 марта бывший сотрудник МВД Александр Юдаев сбил украинский беспилотник выстрелом из ружья в подмосковной деревне Дулебино. Он подчеркнул, что это был исключительный случай, с целью самообороны. Мужчина уточнил, что находился на даче, когда услышал звук дрона. Он вышел на улицу и увидел пролетающий беспилотник над его домом в сторону города Озёры, в котором проживают более 20 тыс. человек, включая его семью, родителей и близких. Мужчина взял ружьё и вышел в поле. Когда полетел следующий дрон — он выстрелил, БПЛА сразу взорвался. Обломки частично упали в поле и на его дом.

В марте 2024 года курский дружинник сбил украинский беспилотник с помощью охотничьего ружья. Это произошло в одном из приграничных районов Курской области.