Москва, 13 марта, 2025, 04:36 — ИА Регнум. Россия рассматривает более проработанные варианты документа по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

«Мы работаем с более взвешенными вариантами», — пояснил представитель Кремля газете The Washington Post (WP).

Песков подчеркнул, что ему неизвестны такие рекомендации, которые распространяют СМИ о якобы полученном европейскими службами документе с указанием возможных требований России на переговорах. Утверждается, что Москва настаивает на свержении киевского режима, считая недостаточными отказ Украины от членства в НАТО и проведение выборов в стране.

У России есть собственные предложения по урегулированию конфликта, добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 11 марта представители Украины в ходе переговоров в Саудовской Аравии выразили готовность согласиться на 30-дневное прекращение огня. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон ждёт ответа Москвы по данному вопросу и надеется, что он будет положительным. Президент США Дональд Трамп также выразил надежду, что российский лидер Владимир Путин в ближайшие дни согласится на временное прекращение боевых действий на Украине.

Россия готова к переговорам по разрешению конфликта на Украине, однако целью их должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие, подчёркивал Путин. По словам главы государства, для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также официальное признание новых территориальных реалий — возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, президент РФ указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО, а на контролируемой Киевом территории должны быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан.