Вашингтон, 13 марта, 2025, 04:28 — ИА Регнум. НАТО развернуло на Украине войну против России посредством предоставления киевскому режиму финансирования и вооружений. Об этом 12 марта заявил президент США Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА Регнум

«Деньги поступали миллиардами и миллиардами долларов, и НАТО стало намного сильнее. Теперь альянс потратил большую часть этих денег, ведя эту ужасную войну», — отметил Трамп в ходе встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

Американский лидер выразил сожаление, что НАТО пришлось пойти на это. Странам — членам военно-политического блока нужно справедливо относиться к США и платить по счетам, иначе Вашингтон откажет им в помощи.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта госсекретарь Марко Рубио заявил, что на Украине между ядерными державами — Россией и США — «идёт прокси-война». Он призвал положить этому конец, отметив, что понимания, как это сделать, ни у кого нет. Глава Госдепа добавил, что план украинцев и их союзников в конгрессе и в ряде других стран заключается в том, чтобы Киеву оказывали военную помощь столько времени, сколько потребуется. Но это не стратегия, добавил Рубио.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 марта отметил, что против России ведётся прокси-война и квази-война. За три года ведения спецоперации в стране выросла целая плеяда «талантливейших журналистов, медийников», которые блестяще совершенно справляются со всеми вызовами, отметил представитель Кремля.