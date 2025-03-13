Лондон, 13 марта, 2025, 04:34 — ИА Регнум. Посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что российские власти рассмотрят предложение США о прекращении огня на Украине, но акцентировал, что полностью Россия прекратит военные действия только после выполнения всех условий.

Mid.ru Андрей Келин

«Мы рассмотрим американское предложение о прекращении огня. Мы прекратим военные действия только тогда, когда у нас будет полное, всеобъемлющее соглашение», — пояснил дипломат изданию Wall Street Journal.

Келин также добавил, что Москва подходит к инициативе США «с большой осторожностью».

Как сообщало ИА Регнум, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц 12 марта говорил по телефону с российским коллегой. Тема переговоров — достижение мирного урегулирования конфликта на Украине, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Представители Украины в ходе переговоров в Джидде выразили готовность согласиться на 30-дневное прекращение огня, и теперь США ждут ответа России по данному вопросу и надеются, что этот ответ будет положительным. Одновременно США возобновили военную помощь Киеву.

Депутат Государственной думы от Крыма, член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет заявил, что по итогам американо-украинских переговоров в Джидде Россия не питает иллюзий. Москва не заинтересована в продолжении спровоцированного Западом украинского конфликта, но и не позволит обмануть себя краткосрочным прекращением огня, заверил парламентарий.

Любые договорённости по украинскому конфликту будут на условиях России, а не США, заявил 12 марта вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачёв. По его словам, в Вашингтоне должны понимать ситуацию на фронте.