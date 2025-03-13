Вашингтон, 13 марта, 2025, 03:09 — ИА Регнум. Запланированный на 13 марта запуск к Международной космической станции пилотируемого корабля Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым в составе экипажа Crew-10 отложили незадолго до старта. Об этом сообщила компания SpaceX.

NASA Космический корабль Crew Dragon

«Отменяем сегодняшний запуск миссии Crew-10 на Международную космическую станцию», — уточнила пресс-служба компании в соцсети Х.

В составе экипажа многоразового космического корабля, кроме россиянина, числятся астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс, астронавт JAXA Такуя Ониси.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблём Crew Dragon планировали провести 13 марта в 02:48 мск.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в «Роскосмосе» отметили, что полёты Кирилла Пескова предусмотрены в рамках соглашения с NASA от 2022 года. Такая же договорённость действует в отшении космонавта Александра Горбунова.

В США маршруты авиарейсов нарушил неудачный запуск космического корабля Starship. Из-за обломков самолёты были вынуждены сменить курс. По данным Федерального управления гражданской авиации, в результате инцидента произошла 171 задержка вылета, 28 рейсов перенаправили и в среднем на 22 минуты задержали посадку 40 находившихся в воздухе самолётов.