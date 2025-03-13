Вашингтон, 13 марта, 2025, 03:00 — ИА Регнум. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц 12 марта говорил по телефону с российским коллегой. Тема переговоров — достижение мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

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По словам представителя администрации США, команда Дональда Трампа поддерживает контакты с российской стороной.

«Майк Уолтц провел телефонный разговор со своим российским коллегой в стремлении положить конец этому конфликту и заключить мирное соглашение», — заверила Левитт.

Других подробностей о деталях разговора пресс-секретарь не сообщила.

Как передавало ИА Регнум, президент США заявил, что предложенная договоренность о прекращении огня на Украине «имеет для России смысл». При этом Трамп признал, что «ситуация остаётся очень сложной».

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в ходе визита в Москву собирается уговорить Россию подписать соглашение о временном прекращении огня.

Россия готова к переговорам по разрешению конфликта на Украине, однако целью их должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие, подчёркивал Владимир Путин. По словам главы государства, для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также официальное признание новых территориальных реалий — возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, Путин указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО, а на контролируемой Киевом территории должны быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан.