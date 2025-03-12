Благовещенск, 13 марта, 2025, 02:42 — ИА Регнум. По факту гибели пяти человек в результате пожара в хостеле Благовещенска возбудили уголовное дело. Об этом 13 марта сообщило следственное управление СКР по Амурской области.

ru.torange.biz Уголовное дело

«Во время тушения пожара по улице Чайковского в городе Благовещенске в помещении, предоставляемом для проживания (хостел), обнаружены тела пяти человек. По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть пяти человек)», — уточнила в Telegram-канале пресс-служба регионального ведомства.

В рамках следствия провели осмотр места происшествия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначена пожарно-техническая экспертиза. Правоохранители задержали предоставляющего услуги по проживанию в хостеле.

Как сообщало ИА Регнум, 13 марта в Благовещенске на улице Чайковского загорелось административное здание. Огнеборцам удалось спасти десять человек, из которых трое пострадали. В результате пожара погибли пять человек. На месте происшествия работали 11 единиц техники и 40 специалистов. Возгорание ликвидировали на площади 180 кв. м.

В мае 2024 года пожар в хостеле под Истрой унёс жизни восьми человек. Огонь вспыхнул из-за неисправной электросети.