Москва, 13 марта, 2025, 02:24 — ИА Регнум. В аэропортах Московской области будет запрещено предлагать услуги такси без специальных стоек для заказа. Об этом говорится в постановлении правительства Московской области, с которым ознакомились «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Запрет вступит в силу в марте 2025 года.

Таким образом, предлагать или оформлять услуги по перевозке пассажиров или багажа в аэропортах Московской области можно будет только через стойки заказа. Это должны делать перевозчики, водители такси или службы заказа в соответствии с требованиями Федерального закона № 580-ФЗ.

Отмечается, что Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области необходимо в течение месяца после официального опубликования постановления разработать и утвердить требования к оборудованию и оформлению стоек заказа такси в аэропортах региона.

Как сообщало ИА Регнум, таксисты Москвы и Подмосковья с 1 марта смогут принимать заказы и перевозить пассажиров только при прохождении успешной аттестации на знание города, правил перевозки и действий в чрезвычайных ситуациях. Эксперты считают, что это поможет повысить безопасность пассажирских перевозок.

Московские таксисты за десять месяцев 2024 года совершили почти вдвое больше нарушений в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Число нарушений выросло на 77,5% и составило 6,5 тыс.