Нижний Новгород, 13 марта, 2025, 02:16 — ИА Регнум. В аэропорту Нижнего Новгорода приземлился самолёт Ил-76, который доставил пострадавших в результате взрыва в Чечне. Об этом 13 марта сообщила пресс-служба МЧС России.

МЧС России Спецрейс Ил-76 МЧС России

«Самолётом Ил-76 выполнена санитарная эвакуация трёх человек, в том числе двух детей. Они получили ожоги в результате хлопка газовоздушной смеси в хозяйственном магазине в Аргуне 8 марта и нуждаются в высококвалифицированной медпомощи», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Пострадавших доставили в Нижний Новгород спецбортом МЧС, оснащённым современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами. В полёте пациентов сопровождали специалисты Минздрава России.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв произошел 8 марта в городе Аргуне Чеченской Республики. Отмечалось, что в результате хлопка в магазине стройматериалов, расположенном на улице Дудаева, последующего возгорания не произошло, разрушений не было. Пострадал продавец и двое несовершеннолетних, которые пришли в магазин в качестве покупателей. По предварительной оценке, причиной произошедшего могла стать утечка газа из трубы, подсоединённой к котлу. Следователи приступили к досудебной проверке обстоятельств инцидента.