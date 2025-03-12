Киев, 13 марта, 2025, 02:08 — ИА Регнум. Вечером 12 марта над Киевом перед взрывом очевидцы заметили в небе неопознанный объект. Об этом написало украинское издание «Страна. ua», публикуя видео с ярким свечением.

Img.rufox.ru Падающий метеорит

«Перед взрывом в Киеве в небе был замечен объект. Предположительно, метеорит», — сообщается в Telegram-канале издания.

На кадрах виден летящий со скоростью яркий объект в ночном небе.

Издание также сообщило о серии взрывов в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги.

Как сообщало ИА Регнум, житель города Маршфилда (остров Принца Эдуарда в Канаде) заснял на видео звук падения метеорита, который стал первым таким задокументированным случаем.

Ранее жители Якутии оказались свидетелями уникального небесного явления — на Землю упал астероид C0WEPC5. На кадрах видно, как светящаяся точка с огненным хвостом с шипением летит в небе, где-то над лесом вспыхивает, освещая пространство, и моментально исчезает.

В мае 2024 года метеор пересёк небо над Португалией. Многие записи и снимки приходили с севера страны, но были и свидетели с территорий, расположенных южнее, включая Лиссабон.