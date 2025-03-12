Мелитополь, 13 марта, 2025, 02:02 — ИА Регнум. Глава Мелитопольского городского округа Галина Данильченко ушла в отставку в связи с переходом на другое место работы. В должности сопредседателя Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Данильченко будет координировать деятельность местного самоуправления в новых исторических регионах РФ. Об этом 12 марта сообщило «Запорожское агентство новостей».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Галина Викторовна Данильченко, работавшая на благо жителей Запорожской области с первых дней её вхождения в состав России, переходит на новое место работы», — уточнили в статье.

Отмечается, что Данильченко с марта 2022 года возглавляла Мелитопольский городской совет. Также она была главой исполнительного комитета Мелитопольского горсовета Запорожской области, затем главой военно-гражданской администрации города. В ноябре 2023 года её избрали главой городского округа Мелитополь и главой администрации городского округа Мелитополь. Также она являлась секретарём Запорожского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», членом Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, председателем регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Запорожской области, уполномоченным по работе с новыми регионами Российской Федерации, сопредседателем Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

С начала проведения специальной военной операции на освобожденной территории Запорожской области Данильченко не поддавалась запугиванию и психологическому давлению со стороны украинских властей. Она мужественно отстаивала свою позицию по вхождению освобождённой территории Запорожской области в состав России.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ о расширении состава Совета по развитию местного самоуправления. Глава государства включил в совещательный орган исполнительного директора Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Андрея Малхасяна, глав Донецкой и Луганской Народных Республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, а также главу городского округа Мелитополя Галину Данильченко.