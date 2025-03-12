Суджа, Курская область, 13 марта, 2025, 01:46 — ИА Регнум. В Судже и близлежащих селах Курской области были обнаружены порядка 100 жителей из списков без вести пропавших. Об этом сообщил «РИА Новости» помощник главы МЧС РФ Юрий Мезинов.

ИА Регнум

По словам Мезинова, важно то, что 90% тех, кого вывозят, а это больше 100 человек, значатся в списках без вести пропавших.

«Семьи сейчас обретут своих близких, больше полугода ничего о них не знать, не видеть. И вот сейчас, представляете, какой праздник», — добавил помощник.

Ранее сообщалось, что российский Красный Крест (РКК) помог найти более 1,4 тыс. человек, связь с которыми была потеряна после вторжения ВСУ в курское приграничье.

Как сообщало ИА Регнум, 9 января уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала список из 517 разыскиваемых на территории Курской области.

11 января МВД РФ информировало о поиске 1174 жителей Курской области, пропавших с августа 2024 года. Данные о 240 из них уже были получены.

18 февраля в Курской области начал работать реестр пропавших жителей приграничья.

В Россию с Украины возвращены 33 жителя Курской области, сообщила 3 марта Москалькова.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что власти делают всё возможное для возвращения вывезенных на Украину жителей Курской области. Он подчеркнул, что подобные договорённости являются результатом очень сложных переговоров.