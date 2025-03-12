Вашингтон, 13 марта, 2025, 01:28 — ИА Регнум. Российская армия повредила в ходе боевых действий на Украине все переданные Швецией танки Strv 122. Об этом 11 марта написал американский журнал Forbes.

Сергей Корсун ИА Регнум Поставки оружия НАТО. ВСУ. Танк. Военная помощь

«Швеция подарила Украине десять танков Strv 122. За два года упорных боёв российские войска добились не менее 14 попаданий в 63-тонные четырёхместные танки. Вероятно, это означает, что все танки были повреждены, некоторые — более одного раза», — отметили в материале.

В статье предположили, что большинство шведских вариантов немецкого танка Leopard 2A5 находятся в рабочем состоянии.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2024 года журнал Forbes писал, что киевский режим задействовал во вторжении в приграничные районы Курской области свои лучшие танковые подразделения. В частности, в регионе были замечены танки шведского или немецкого производства — Strv 122 или Leopard 2A6. ВСУ в результате атаки на Курскую область теряли важные населённые пункты и военную технику, отмечали авторы.

В ходе боёв на курском направлении украинские формирования потеряли более 66 810 человек, 392 танка, 314 БМП, 275 бронетранспортёров, 2191 боевую бронированную машину, 2411 автомобилей, 545 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО, уточнили 12 марта в Минобороны России.