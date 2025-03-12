Курск, 13 марта, 2025, 01:14 — ИА Регнум. Командование ВСУ и киевские власти намеревались создать в Курской области плацдарм и в будущем использовать его для давления на Россию. Такое заявление сделал 12 марта начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Сеогей Корсун ИА Регнум

В ходе совещания в одном из пунктов управления курской группировкой Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что Киев планировал использовать Курскую область как «стратегический плацдарм» — разменную монету в возможных переговорах.

Есть и еще одна цель вторжения ВСУ в российский регион — оттянуть войска РФ из Донбасса, пояснил начальник Генштаба, добавив, что все замыслы киевского режима полностью провалились.

Как сообщало ИА Регнум, российская армия освободила более 86% от площади, ранее занятой украинскими военными. Такие данные сообщил 12 марта Путину Герасимов. Всего в ходе наступательных действий освобождено более 1100 кв. км территории.

Владимир Путин 12 марта поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить ВСУ в Курской области и полностью освободить регион. Кроме того, президент предложил создать зону безопасности вдоль государственной границы России.