Рошаль, Московская область, 13 марта, 2025, 01:01 — ИА Регнум. Жителя Рошаля Московской области признали виновным в организации четырёх диверсий на территории России в 2023 году в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины. По решению Московского областного суда мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

Три года житель Подмосковья должен провести в тюрьме, остальные 11 лет — в колонии строго режима. Кроме того, ему назначили штраф в размере 10 тыс. рублей и ограничение свободы на 1,5 года, уточнили ТАСС в суде.

Подсудимый полностью признал вину. По его словам, он испытывал ненависть к действующей власти в России и отрицательное отношение к специальной военной операции. Мужчина в мессенджере вступил в сговор с агентом ГУР Украины. В итоге он раскаялся и заявил, что изменил своё отношение к СВО. Следствие продолжает устанавливать других причастных к преступлению лиц.

Установлено, что куратор поручил жителю Рошаля вывести из строя транспортные коммуникации в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Получив координаты, он должен был уничтожить трансформаторные подстанции, релейные шкафы и иные объекты РЖД «в целях подрыва экономики и обороноспособности РФ». Поджог одного объекта оценили в 10 тыс. рублей, однако мужчина не захотел исполнять диверсии лично, поэтому начал вовлекать иных лиц с умыслом позднее присвоить себе деньги. Так, в мае 2023 года под его руководством трое фигурантов устроили поджоги транспортных объектов в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Один из трансформаторных шкафов оказался муляжом. Силовики обратил внимание на жителя Подмосковья после того, как он предложил работу приятелю, в квартире которого проживал до задержания. После неудачной попытки поджечь транспортную инфраструктуру в Реутове мужчина привёл правоохранителей к себе домой, где в это время находился организатор диверсий.

Как сообщало ИА Регнум, ранее мужчину, который планировал по заданию украинских спецслужб подорвать технику и личный состав Вооружённых сил РФ на территории Белгородской области, осудили на 20 лет. Первые три года он проведёт в тюрьме, после чего отправится в исправительную колонию строгого режима. При этом ему также ограничили свободу на один год и назначили штраф в размере 500 тыс. рублей.

Московский областной суд 21 февраля приговорил 24-летнего жителя Подмосковья к 15 годам лишения свободы за поджог релейного шкафа по заданию украинских спецслужб. Его судили по статьям о госизмене и диверсии.